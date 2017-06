Kunstenaar Reynier de Muynck overleden

In 2016 ontving De Muynck samen met zijn vrouw Ditte de Culturele Prijs van de gemeente Goes. Volgens de jury verdienden zij die prijs 'voor de artistieke en spirituele wijze waarop zij zich manifesteerden en een inspiratiebron vormden'. De jury waardeerde het werk van de beeldend kunstenaar vanwege de magisch realistische sfeer in zijn werk.

Een van zijn in het oog springende werken is een plafondschildering die hij heeft gemaakt voor theater De Wegwijzer in Nieuw- en Sint Joosland.

Voor theater De Wegwijzer in Nieuw en Sint-Joostland heeft hij een plafondschildering gemaakt. (foto: Omroep Zeeland)

De Muynck werd bekend met zijn magisch realistische doeken en muurschilderingen. In 2010 koos hij er echter voor om het Zeeuwse landschap te gebruiken als onderwerp. Met als leidraad de rechte lijnen, de rust en de leegte. Hij deed dat nadat hij een periode ernstig ziek was geweest.