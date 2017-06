Wielrenner Krabbendijke na ongeval alsnog overleden

De wielrenner die zondagmiddag zwaargewond raakte nadat hij bij Krabbendijke ten val kwam, is maandag alsnog aan zijn verwondingen overleden.

De 72-jarige inwoner uit Krabbendijke viel op de Westelijke Parallelweg en werd in kritieke toestand met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Gereanimeerd

De man was onderdeel van een groep wielrenners. Het voorwiel van het slachtoffer raakte het wiel van zijn voorganger waardoor hij viel. De man had direct last van een verminderde ademhaling. Een van de ploegleden heeft daarna de man gereanimeerd tot de hulpdiensten er waren.

