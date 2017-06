Schrijven tot je een ons weegt, maar een eigen boek ho maar

Dan kun je schrijven tot je een ons weegt, maar wil je je werk uitgeven, dan moet je zelf met geld op de proppen komen. Duizenden euro’s soms wel. Met als risico, dat je thuis onder je trap na verloop van tijd 35 dozen hebt staan met honderden boeken. Die je aan de straatstenen niet kwijtraakt. Zoals Omroep Zeeland-radiopresentator én schrijver Remco van Schellen.

Van Schellen moet noodgedwongen honderden boeken naar de milieustraat brengen omdat hij ze aan de straatstenen niet kwijt kan. Uitgever Anthoni Fierloos van het Paard van Troje in Goes, begrijpt dat wel. Een boek uitgeven én verkopen is geen vanzelfsprekendheid.

Er zijn drie uitgevers in Zeeland die Zeeuwse boeken uitgeven. De één geeft enkel boeken uit die gerelateerd aan Zeeland zijn (Paard van Troje Goes). Drukkerij Durenkamp in Aardenburg geeft enkel boeken uit over Zeeuws-Vlaanderen en bij de Drukkery in Middelburg (Schrijverspodium) is de eigen financiële bijdrage niet voor iedereen weggelegd.

Maar je kunt als schrijver/dichter je heil óók online zoeken. Theo Raats uit Kattendijke publiceerde op Facebook. En hij werd ‘ontdekt’. Uitgever Liverse uit Dordrecht meldde zich bij hem én bij vijf andere Zeeuwse dichters. Zíj hebben onderdak gevonden voor hun werk.