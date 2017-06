Minder zelfmoorden in Zeeland, tegen de trend in

Bloemstuk op kist (foto: Google)

In Nederland als geheel ligt het zelfmoordcijfer in 2016 op 11,1 per 100.000 inwoners. In 2007 was dat nog 8,3 en sindsdien gaat dat getal langzaam omhoog. In Midden- en Noord-Zeeland is het zelfmoordcijfer inmiddels gezakt naar 8,0. Het jaar daarvoor was het nog 9,1 en het is zelfs lange tijd boven de de tien geweest.

Campagne

In Zeeuws-Vlaanderen hebben vorig jaar 14,2 mensen op iedere 100.000 mensen een einde aan hun leven gemaakt. In 2013 en 2014 stond dat cijfer nog op zeventien. Eerder dit jaar is er met het oog op dit hoge cijfer een campagne gestart, Zeeland zonder Zelfmoord.

Door de afname van het aantal zelfdodingen in Zeeland zakt onze provincie ook op de landelijke ranglijst naar de één na onderste rij. Alleen in Zuid-Holland is het zelfmoordcijfer nog lager. De provincie Groningen staat het hoogst. Met 14,7 doet deze provincie het inmiddels zelfs slechter dan Zeeuws-Vlaanderen.

60-plus

Landelijk wordt een lichte stijging van het aantal zelfmoorden onder 60-plussers gesignaleerd, inmiddels 15,3. De Zeeuwse ouderen gaan niet mee in deze trend. Er is hier zelfs een daling, in Midden en Noord-Zeeland is het cijfer inmiddels 10,2 en in Zeeuws-Vlaanderen 8,9.

Nederland als geheel heeft in vergelijking met de rest van Europa een laag zelfmoordcijfer. Volgens cijfers uit 2014 komt ons land op de twintigste plaats. Met name Groot-Brittannië, Ierland en diverse landen aan de Middellandse Zee doen het beter en staan dus op een lagere plaats. België met een zelfmoordcijfer van 17,3 doet het veel slechter dan Nederland. In Litouwen is de situatie het ernstigst van heel Europa: 31,5 zelfmoorden per 100.000 inwoners.

