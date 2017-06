Extra onderzoek naar kruiskwal Veerse Meer

Rijkswaterstaat, GGD en de gemeenten Middelburg en Goes hebben gisteren samen een waarschuwing bekendgemaakt. Vandaag of morgen worden daar waarschuwingsborden geplaatst. Varen met bootjes en kano's blijft mogelijk.

De Japanse kruiskwal heeft de Latijnse naam Gonionemus vertus en is ongeveer twee centimeter groot. De naam is afgeleid van het kruisje dat op de kwal te zien is. Aan de rand van het lichaam heeft de kruiskwal korte tentakels. Daarmee kan het dier venijnig steken en ernstige gevolgen hebben voor mensen met een allergie . De kwal werd in het verleden gesignaleerd in het Goese kanaal en bij het Goese Sas.