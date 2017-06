Nieuw kantoor Dow moet blikvanger worden

Dow Benelux is gestart met de eerste voorbereidingen van de bouw van hun nieuwe hoofdkantoor in Terneuzen. Het nieuwe onderkomen moet een blikvanger worden op het nieuwe Maintenance Value Park naast de Westerscheldetunnel.

Het nieuwe hoofdkantoor moet een blikvanger worden naast de Westerscheldetunnel (foto: Dow Benelux ) Behalve het hoofdkantoor van de chemiereus voor Nederland, België en Luxemburg verhuizen ook ondersteunende diensten naar het nieuwe kantoor. Een van die ondersteunende diensten is het service-center dat ondersteuning biedt aan de vestigingen in Europa, het Midden-Oosten, Afrika en India. Op dit moment zit het personeel van Dow verspreid over veel gebouwen die op of net buiten het Dow-terrein staan. Met het nieuwe hoofdkantoor moet daar een einde aan komen. Er is plaats voor duizend werknemers op de nieuwe locatie, waarmee wordt geanticipeerd op een sterke groei van het aantal banen bij voornamelijk het service center. Met de daadwerkelijke bouw wordt na de zomervakantie begonnen. Het is de bedoeling dat het kantoor eind 2018 klaar is.