Zeldzame roze sprinkhaan duikt op in Grijpskerke

"Dit kan nooit", dacht begeleider van jeugdnatuurclub Peter Sneltjes toen een leerling van hem riep dat hij een roze sprinkhaan zag. Maar toch was het zo en daarmee is waarschijnlijk de eerste roze sprinkhaan in Zeeland ooit aangetroffen.

De sprinkhaan werd gisteren gevonden in een volkstuin in Grijpskerke. Het insect is zo zeldzaam, omdat hij wegens zijn felle kleur snel ten prooi valt aan vogels. "Merels, lijsters en andere insecteneters, hebben de sprinkhaan zo in het oog en eten hem dan op."

De roze verkleuring van de sprinkhaan is een heel zeldzame verschijning, die ook wel erythrisme wordt genoemd en te vergelijken is met albinisme bij de mens. Het kan een genetische afwijking zijn, maar kan ook veroorzaakt worden door het eten van rood voedsel.

Brabantse sprinkhaan

Sneltjes zag zijn kans schoon om de sprinkhaan op een paar foto's vast te leggen. Hij heeft er eigenlijk niet aan gedacht om het insect mee te nemen. "Ik had trouwens ook geen bakje bij en het leek erop dat de sprinkhaan al een poot miste." Sneltjes gaat waarschijnlijk vanavond nog even kijken bij de volkstuin in het dorp, want wie weet zit de sprinkhaan er nog.

Ook in Brabant werd deze week een roze sprinkhaan gespot. Wim uit Oisterwijk moest gisteren drie keer kijken voordat hij het geloofde. Het insect sprong voor zijn voeten weg bij het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in Oisterwijk.