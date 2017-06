Jongen probeert via dakgoot te vluchten voor politie

politieauto (foto: Omroep Zeeland )

Agenten hadden achterhaald dat de jongen verbleef in een woning aan 't Hoge Sas in Sas van Gent en gingen er naartoe. Nadat ze hadden aangebeld probeerde de jongen ervandoor te gaan via het slaapkamerraam en de dakgoot.

Doordat de politie zich al had opgesteld aan de voor- en achterkant van het huis voordat ze aanbelden, konden ze voorkomen dat de jongen slaagde in zijn ontsnappingspoging.

Nadat een van de agenten riep naar de jongen dat de ontsnapping een slecht idee was, klom de jongen terug naar binnen. Na een kort gesprek besloot de jongen eieren voor zijn geld te kiezen en mee te gaan. Hij is vervolgens naar de instelling gebracht waar hij van de rechter naartoe moest.