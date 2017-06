Geld voor standbeeld oprichter Porgy en Bess is binnen

Er is 5.000 euro opgehaald met de crowdfunding de Rabobank verdubbelt het tot 10.000 euro. (foto: Rabobank )

Het idee werd in maart geopperd door wethouder Frank Deij van cultuur van de gemeente Terneuzen. Hij vindt dat Koulen een standbeeld verdient, omdat hij met Porgy en Bess Terneuzen op de kaart heeft gezet. Deij wil 10.000 euro uittrekken om het standbeeld te maken.

Dat bracht het jazzpodium op het idee om zelf een crowdfunding te starten om meer geld binnen te halen. De Rabobank zegde 5.000 euro toe als er 5.000 euro opgehaald zou worden met deze actie. Inclusief het geld van de gemeente Terneuzen, in totaal dus 20.000 euro, is er nu voldoende geld om het standbeeld te laten maken.

Frank Koulen kwam in 1944 vanuit Suriname naar Terneuzen waar hij in 1957 een lunchroom begon. Hij vernoemde die naar de Amerikaanse opera Porgy en Bess van George Gershwin uit de jaren dertig. De lunchroom ontwikkelde zich al snel tot een muziekcafé met een smeltkroes aan stijlen met de nadruk op Franks favoriete muziek: jazz. Koulen slaagde erin een aantal grote namen naar de Scheldestad te halen. Onder meer Oscar Harris, Toots Thielemans, Chet Baker, Boy Edgar en Art Blakey traden op in Porgy en Bess.

Hoewel een ontwerp nog niet bekend is, is wel bekend waar het standbeeld van Frank Koulen moet komen te staan; voor het oude gemeentehuis in Terneuzen. Om de hoek bij het door hem opgerichte Porgy en Bess. Frank Koulen overleed in 1985.