Slecht weer bij Concert at SEA? 'Ons publiek is wel wat gewend'

Op het terrein is het een komen en gaan van leveranciers met materiaal voor het festivaldorp. De opbouw duurt twee weken. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat wordt er gewerkt om alles klaar te krijgen.

Vaste mensen

Al jaren wordt gewerkt met vaste mensen. "Iedereen weet wat ie moet doen", zegt festivaldirecteur Lesley Grieten. Nieuw dit jaar is de Spiegeltent, een podium voor een comedy-programma en waar ook singer-songwriters zullen optreden. Nog een nieuwtje: meer wc's voor de vrouwen.

Van 's ochtends vroeg tot elf uur 's avonds laat wordt er gewerkt (foto: Omroep Zeeland )

Het festival was deze keer sneller dan ooit uitverkocht. Gaat er ooit nog een Concert at Sea van drie dagen komen? Grieten: "Daar denken we wel zeker over na, maar meer is niet altijd beter. De sfeer is nu goed, als je nog meer mensen toelaat verandert de sfeer."

Er komt niet echt een storm aan, dus dat is goed nieuws. Ons publiek is wel wat gewend." Festivaldirecteur Lesley Grieten

Het festival begint vrijdag; hoofdacts zijn dan Tom Odell, Doe Maar en Kensington. Zaterdag staan onder anderen Racoon, Anouk, UB 40 en Bløf op het programma.



'Ons publiek is wel wat gewend'

De weersverwachting is niet bepaald ideaal te noemen. Af en toe een bui en een stevig windje, is nu de verwachting. Toch is Grieten daar niet echt van onder de indruk. "Er komt niet echt een storm aan, dus dat is goed nieuws. En ja, je staat hier aan de kust, ons publiek is wel wat gewend."