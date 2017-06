Kerkhove onderuit in kwalificaties Wimbledon

Lesley Kerkhove is uitgeschakeld voor Wimbledon (foto: Orange Pictures)

Kerkhove trof het niet met de loting tegen Kanepi. In 2012 stond zij nog 15e op de wereldranglijst en ze haalde al twee keer de kwartfinale van het hoofdtoernooi van Wimbledon.



Toch was de eerste game van de wedstrijd voor Kerkhove, maar dat was ook de enige game die ze wist te pakken in de eerste set: 1-6. In de tweede set verweerde Kerkhove zich kranig. Ze stond met 3-2 voor, maar de partij werd toen stil gelegd vanwege regen. Een uur later kwamen de tennissters weer op het veld, maar kon Kerkhove een nederlaag niet voorkomen.