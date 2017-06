ZMf wil uitstel besluit Brouwerseiland, vanwege 'losse eindjes'

De plek waar Brouwerseiland gepland staat (foto: Omroep Zeeland / Jan van der Linde)

Een van de belangrijkste losse eindjes is het tweede doorlaatmiddel in de Brouwersdam. Daarover moet volgens de ZMf eerst een besluit over worden genomen, voor er een beslissing genomen kan worden over het bestemmingsplan en de bouwvergunning. Een ander los eindje is volgens de ZMf dat de voorgestelde alternatieve surflocatie niet realiseerbaar is.

De milieuorganisatie heeft vlak voordat de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland de knoop doorhakt over de aanleg van Brouwerseiland een brief gestuurd aan alle betrokkenen om te pleiten voor uitstel van het besluit. Volgens planning neemt de raad morgenavond dat besluit.

Ruime meerderheid voor

Het lijkt erop dat een ruime meerderheid akkoord gaat met het bestemmingsplan en de bouwvergunning. In het voor-kamp zitten de coalitiepartijen Leefbaar Schouwen-Duiveland, VVD, SGP en ChristenUnie. Zij worden daarin gesteund door het CDA, samen zijn ze goed voor zeventien van de 23 zetels. De fracties van PvdA, SP, D66 en Alert! verzetten zich tegen de ontwikkeling van het Brouwerseiland.

Brouwerseiland is een project van projectontwikkelaar Matthijs Zeelenberg. Hij wil in het Grevelingenmeer 13 eilanden opspuiten en daar 325 vakantievilla's op zetten. Ook moeten er winkeltjes komen en horeca. Als het project er eenmaal is, zijn de surfers bang dat door de bebouwing een deel van de wind weg valt. Dan zijn ze hun surfspot kwijt.

Als de raad inderdaad instemt met de plannen, stappen de tegenstanders naar de Raad van State. Die tegenstanders bestaan met name uit surfers en milieuorganisaties.

Wind tegengehouden en vogels verstoord

Volgens de surfers wordt de wind straks door de bebouwing tegengehouden en hebben ze straks geen plek meer om hun campers en auto's weg te zetten vlakbij het meer. De natuurorganisaties protesteren vooral vanwege de veronderstelde aantasting van de natuur en verstoring van de vogels in de buurt.

Lees ook: