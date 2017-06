'Ontvoerd' beeld Michiel de Ruyter weer boven water

Het houten beeld weegt meer dan honderd kilo. (foto: Omroep Flevoland)

Het houten beeld verdween afgelopen weekend spoorloos tijdens de Marinedagen in Den Helder. Een woordvoerder zei dinsdag nog tegen omroep Flevoland dat er waarschijnlijk geen sprake was van een grap, omdat het beeld dan al lang zou zijn teruggegeven. Zulke grappen werden vroeger bij Defensie wel vaker uitgehaald.

Toen de mariniers op de radio hoorden dat het beeld vermist was, schrokken ze en biechtten ze hun daad op. Volgens Alice Weevers van de Bataviawerf, de thuishaven van deze houten Michiel, brengen de mariniers het beeld zelf weer terug naar de werf in Lelystad.



"We zijn blij dat we weten waar hij is", vertelde Weevers aan de ​Stentor. "Maar we hebben altijd gedacht dat hij wel weer zou opduiken. We hebben ons niet echt zorgen gemaakt."

