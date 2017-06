De sloop van Mondragon is eindelijk begonnen

Het is de bedoeling dat de gevel van Mondragon blijf staan. Maar een voorbijganger vindt dat maar onzin. Hij ziet liever dat het hele pand tegen de vlakte gaat. "Die gevel heeft geen waarde."

De gevel is zo ongeveer het enige dat blijft. Erachter moet in 2019 een compleet nieuw viersterrenhotel met 41 kamers en een restaurant worden geopend. Om de bouw financieel haalbaar te maken, kunnen particulieren een suite kopen en vervolgens meedelen in de winst.

Scheuren

Omwonenden zullen dat waarschijnlijk niet doen. Zij zijn nu vooral blij dat de bouw eindelijk is begonnen. Toch houdt Jacques Geschiere, hij woont zo ongeveer naast Mondragon aan de Oude Haven, de werkzaamheden nauwlettend in de gaten. Ook Seraya Poelman uit de 's-Heer Arendstraat vindt dat er iets moest gebeuren, maar zij heeft het vermoeden dat de scheuren in de buitengevel van haar huis nu al - na twee dagen slopen - groter zijn geworden. Voor de werkzaamheden startten zijn alle huizen in een straal van honderd meter rond Monragon van binnen en buiten gecontroleerd en gefotografeerd. Deze zogenoemde nulmeting is gedaan om juridisch gehakketak over eventuele schade achteraf zoveel mogelijk te voorkomen.

Plannen genoeg

Voor het leegstaande pand zijn de afgelopen jaren verschillende plannen gepresenteerd. In 2010 wilde woningcorporatie Zeeuwland het gebouw slopen en er nieuwe appartementen bouwen. Maar dat plan werd afgekeurd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Daarna werd het pand in 2014 door bouwbedrijf Boogert uit Oosterland gekocht.

Uitstel

Aanvankelijk zou de sloop en verbouwing van het voormalige Mondragon al vorig jaar van start gaan. Maar omdat de uitbater van het hotel zich op het laatste moment terugtrok, belandden de plannen in de ijskast. Govert Janzen, directeur van het Badhotel in Domburg gaat het hotel nu uitbaten. Deze de zomer trekt hij zich terug uit het Badhotel, om alle ruimte en vrijheid te hebben voor de realisatie van Mondragon.

Detail van gevel Mondragon (foto: Omroep Zeeland)

Proefslapen

In april konden geïnteresseerden al proefslapen in een van nagebouwde hotelkamers. Aan de Oude Haven is in het kantoor van de architect een van de toekomstige hotelkamers op ware grootte nagebouwd.

Hotel Mondragon en de naastgelegen Concertzaal hebben zeker vijftien jaar leeg gestaan en zijn flink in verval geraakt. Veel bewoners van Schouwen-Duiveland koesteren warme herinneringen aan Mondragon. In de concertzaal hebben veel bekende artiesten opgetreden onder wie Wim Sonneveld, Gerard Cox en Willeke Alberti.

