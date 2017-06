Politie betrapt scheurende hardrijder bij Kapelle

Bij een snelheidscontrole in Kapelle is vanavond een hardrijder betrapt die volgens de snelheidsmeting 144 reed waar je maar tachtig kilometer per uur mag. Na de correctie bleef een snelheid van 139 kilometer per uur over, nog altijd 59 kilometer per uur harder dan daar is toegestaan.

Rijbewijs (foto: OZ) De snelheidsduivel werd betrapt bij een controle op de N670, de Postweg, in Kapelle. De agenten hebben meteen het rijbewijs van de bestuurder in beslag genomen.