Proef met oeverpalen van gras bij Middelburg

oeverpalen van gras bij Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De twee meter lange palen zijn duurzamer, omdat ze gemaakt zijn van afval en geproduceerd van restwarmte. Het gras wordt samen met houtvezels en aardappelzetmeel als een worst samengeperst in een machine.

Kosten

Volgens de maker Millvision uit Raamsdonk zijn de innovatieve palen weliswaar iets duurder dan de houten oeverpalen, maar is de verwachting is dat de palen tot wel drie keer langer meegaan dan de houten variant. De komende maanden worden de nieuwe oeverpalen daarom in de praktijk getest op duurzaamheid.

oeverpalen van gras (foto: Omroep Zeeland)

Waterschap en Rijkswaterstaat

De proef is een innovatief initiatief van Rijkswaterstaat Zee en Delta en waterschap Scheldestromen. Beide organisaties maaien veel bermen langs Zeeuwse wegen en dat maaisel wordt nu dus gebruikt als grondstof voor deze oeverpalen.

In Drenthe zijn er in 2015 ook palen gemaakt van maaiafval. Deze worden volgens Millvision nog steeds naar tevredenheid gebruikt.