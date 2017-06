Hoek, Vlissingen en GOES kennen tegenstanders

VC Vlissingen juicht na een doelpunt (foto: Paul ten Hacken)

Hoofdklasse A (zaterdag)



Achilles Veen

AFC Argon

FC Rijnvogels

FC 's-Gravezande

Hoek

Jodan Boys

Noordwijk

Nootdorp

Rijsoord

RVVH

Smitshoek

SteDoCo

Swift

Ter Leede

Zwaluwen

Hoek treft in de hoofdklasse veel nieuwe tegenstanders. Zeven ploegen zaten vorig jaar nog niet bij de Zeeuws-Vlamingen in de competitie. De ploeg van Jannes Tant gaat voor het derde jaar op rij proberen promotie af te dwingen naar de Derde Divisie.



VC Vlissingen was vorige maand dicht bij promotie naar dat niveau, maar strandde in de finale tegen Quick. Door de promotie van GOES keert wel een Zeeuwse derby terug in de hoofdklasse. John Karelse promoveerde met GOES vanuit de 1e klasse, maar zal volgend jaar de trainer zijn van VC Vlissingen. Hij is de opvolger van Ruud Pennings die volgend seizoen wel twee keer met zijn nieuwe ploeg Halsteren terugkeert in Zeeland.

Hoofdklasse B (zondag)



Baronie

BVC'12

EHC/Heuts

Gemert

GOES

Groene Ster

Halsteren

IFC

Jong FC Den Bosch

Juliana'31

RKSV Nuenen

SV Meerssen

SV O.S.S.

UDI'19

VC Vlissingen

Woezik

De overige competities in het amateurvoetbal worden op 5 juli door de KNVB bekend gemaakt.