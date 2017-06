Concurrentiestrijd in mosselland: de échte Zeeuwse mossel staat op

Mosselkotter op weg naar percelen in de Oosterschelde (foto: Omroep Zeeland)

Zichtbaarheid keurmerken

Het traditionele mosselseizoen is gisteren afgetrapt. Dat betekent dat na de duurzaam gekweekte hangcultuurmosselen, nu ook de schelpdieren beschikbaar zijn die op de bodem gekweekt worden. Voor het eerst zien afnemers op de veiling in Yerseke welke bodemmosselen biologisch gekweekt zijn, welke het duurzame MSC-logo mogen dragen en dus ook wanneer de mosselen 'Zeker Zeeuws' zijn.

Volgens Wouter van Zandbrink van het Nederlands Mosselbureau is het laten zien van de verschillen een logische stap:

Keurmerk met economische waarde

Die transparantie zorgt er wel voor dat er onderscheid wordt gemaakt tussen de Zeeuwse mossel en de Zeeuwse mossel met het Zeker Zeeuws-keurmerk. In een tijd dat supermarkten en groothandels merken dat de klant zoekt naar authentieke regionale producten, kan het voeren van het streekkeurmerk financieel aantrekkelijk zijn. Dat wordt bevestigd door één van de grootste mosselafnemers van België, supermarktketen Carrefour.

De mosselklant heeft baat bij transparantie."" Carrefour-woordvoerder Baptiste van Outryve

"Als de klant weet waar de mossel vandaan komt en wat het eerlijke verhaal daarbij is, dan is hij best bereid om meer te betalen. Een keurmerk werkt dan waardeverhogend." zegt Van Outryve.

Groothandel met 43.000 klanten

Ook horecagroothandel METRO in Antwerpen ziet brood in de streekmossel. "We zetten ze in de markt als exclusieve schelpdieren", zegt hoofd versafdeling Ward Verberck. "Voorlopig zijn ze via ons alleen te krijgen in restaurants. Onze afnemers kunnen zich via het keurmerk op die manier onderscheiden ten opzichte van concurrenten."

Omvang mosselsector

Jaarlijks produceert de Zeeuwse mosselsector zo'n 90 miljoen kilo aan mosselen. Meer dan 60 procent daarvan gaat naar België. In een jaar tijd is het aantal mosselbedrijven dat aanspraak mag maken op het keurmerk Zeker Zeeuws bijna verdubbeld.

Waren er in 2016 nog 21 gecertificeerde mosselbedrijven, nu is dat aantal gestegen naar 41. Die bedrijven zijn goed voor zeker een derde van de totale mosselproductie.

Producenten van verschillende regionale producten kunnen in aanmerking komen voor het streekkeurmerk Zeker Zeeuws. Of het nu gaat om melk, aardappelen, klompen, cosmetica of fruit, allerlei producten kunnen gecertificeerd worden als ze minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden:



- de grondstoffen zijn afkomstig uit de streek

- de be- en verwerking vindt plaats in de streek

- producten en grondstoffen worden op een maatschappelijk verantwoorde (duurzame) wijze geproduceerd



bron: www.zekerzeeuws.nl

Niet blij mee

Grote mosselverwerkers die geen aanspraak kunnen maken op het streekkeurmerk, zijn niet blij met de nieuwe situatie. Zij importeren hoofdzakelijk mosselen uit Deense, Duitse of Ierse wateren, waarna de schelpdieren in Yerseke met Oosterscheldewater gespoeld en daarna verpakt worden.

Die mosselen mogen door een rechterlijke uitspraak uit 2008 als Zeeuws verkocht worden, maar maken geen kans op het Zeker Zeeuws-keurmerk. Ook als die bedrijven Zeker Zeeuwse-mosselen inkopen voor de handel, mogen ze het keurmerk niet voeren omdat eventuele vermenging met buitenlandse mosselen niet te controleren is.

De Belgische consument moet nog een beetje wennen aan de verschillen die door het keurmerk ontstaan:

Zeeuws staat voor kwaliteit

Hoewel volgens Europese richtlijnen op mosselverpakkingen altijd het land van herkomst moet worden vermeld, prijkt op de voorkant van de schelpdieren uit onze provincie trots de aanduiding 'Zeeuwse'. In België staat die aanduiding voor bekende kwaliteit van de schelpdieren. Daarmee is het voor de handel een belangrijke reclame-uiting geworden.

De kwekers die Zeker Zeeuws-mosselen verkopen zijn blij dat hun waar zich door het keurmerk kan onderscheiden van de rest. Op die manier hopen zij op een betere prijs voor hun schelpdieren. Op dit moment ligt de prijs op de veiling per kilo tussen de 1 euro en 1,75 euro.

Belgische horeca maakt reclame voor 'Zeker Zeeuws' (foto: Tom Pieters)

Importeren is een noodzaak

Volgens de Nederlands Mosselhandel is het niet mogelijk om in onze wateren genoeg mosselen te kweken om aan de vraag te kunnen voldoen. Door milieuwetgeving is het vissen op mosselzaad in de Waddenzee sinds de jaren '90 van de vorige eeuw beperkt en kent de Oosterschelde een maximaal aantal mosselpercelen.

Het importeren van mosselen is daarom een noodzaak geworden, waar de verwerkende industrie niet omheen kan. In Zeeland werken tussen de 1000 en 1300 mensen in de mosselsector.