Zeeland wordt wakker: mosselkeurmerk, graspalen en Brouwerseiland

Enkel in Zeeland gekweekte mosselen krijgen het keurmerk 'Zeker Zeeuws'. (foto: PK Bot)

Concurrentiestrijd in mosselland

Voor het eerst verschijnen er mosselen op de veiling die voorzien zijn van het 'Zeker Zeeuws-streekkeurmerk'. Daarmee gaan tientallen gecertificeerde kwekers de concurrentie aan met grote mosselverwerkers, die vooral mosselen uit het buitenland importeren en als Zeeuws doorverkopen.

Aan de Steenbakkerijweg aan de rand van Middelburg wordt een proef uitgevoerd met palen die zijn gemaakt van bermmaaisel. (foto: Omroep Zeeland)

Graspalen

In de toekomst worden oeverpalen langs Zeeuwse sloten misschien niet meer van hout gemaakt, maar van gras. Aan de Steenbakkerijweg aan de rand van Middelburg wordt namelijk een proef uitgevoerd met palen die zijn gemaakt van bermmaaisel.

Zo moet Brouwerseiland eruit komen te zien (foto: Artist impression van Zeelenberg Architectuur)

Brouwerseiland

Het is vanavond erop of eronder voor Brouwerseiland. De gemeenteraad hakt dan de knoop door over de plannen. Maar als het aan de Zeeuwse Milieufederatie ligt, wordt die beslissing uitgesteld. Volgens de organisatie zijn er namelijk nog te veel losse eindjes.

Het houten beeld weegt meer dan honderd kilo. (foto: Omroep Flevoland)

'Ontvoerd' beeld terug

Het beeld van Michiel de Ruyter is weer terecht. Mariniers bleken het voor de grap te hebben meegenomen naar Texel. Door drukke werkzaamheden waren ze de 'ontvoering' vergeten, tot ze op de radio hoorden dat het beeld vermist was.

twee schepen varen over de Westerschelde (foto: Piet Grim uit 's Heerenhoek)

Het weer

Ook vandaag is het licht wisselvallig zomerweer in de provincie. Misschien dat in alle vroegte lokaal mist en laaghangende bewolking zijn te zien, maar het ochtendgrijs verdwijnt snel. De rest van de dag wisselen wolkenvelden en wat zon elkaar af. Vooral in het oosten van de provincie is een regenbui mogelijk. Er waait een matige zuidwestenwind en vanmiddag wordt het 19 tot 21 graden.