Is dan geen boom zijn leven meer zeker in Zeeland?

Iedere maand stellen Zeeuwse politici problemen aan de kaak. Of nog beter; ze komen met oplossingen. Een van de manieren waarop dat kan, is door het stellen van een schriftelijke vraag aan het gemeentebestuur, het provinciebestuur of - als je Kamerlid bent - aan een minister. De politieke redactie van Omroep Zeeland kiest iedere maand de drie meest opvallende vragen.

Goud

GroenLinks-Statenlid Gerwi Temmink klom in de pen nadat veel mensen bij hem klaagden dat er in Zeeland zoveel bomen worden gekapt. Zelf had hij ook al het idee dat in onze provincie de bomen wel heel massaal tegen de grond gaan. Wat GroenLinks betreft moet er een einde komen aan deze Zeeuwse kapwoede. Want, zegt GroenLinks, bomen zijn niet alleen mooi, ze zijn ook belangrijk voor het opnemen van CO2 en stikstof en ze zorgen voor zuurstof.

Bomen langs het Kanaal door Walcheren die op de nominatie staan om gekapt te worden (foto: Omroep Zeeland)

Zilver

Het zilver gaat naar Goes. De SGP/ChristenUnie daar wil agenten uitrusten met bodycams. Daarmee kunnen ze filmen hoe dronken jongeren zich gedragen. Bij een proef in Amersfoort bleek dat jongeren zich bewuster worden van de gevaren van alcohol als ze die beelden later terugzien. Het voorstel van de SGP/ChristenUnie eindigt op plek twee, want de partij signaleert niet alleen een probleem, maar komt ook met een oplossing.

Politieagent met bodycam (foto: Omroep Zeeland)

Brons

Het brons gaat deze maand naar het CDA. Het is de christendemocraten een doorn in het oog dat Rijkswaterstaat steeds in drukke weekenden aan de A58 werkt, waardoor lange files ontstaan. De partij stelde het aan de orde bij het provinciebestuur én bij de minister van Infrastructuur. Een slimme manier om het probleem bij verschillende bestuurslagen aan de orde te stellen. Goed voor de derde plek in juni.

File op de A58 door werkzaamheden (foto: Omroep Zeeland)

'Dat kan beter'

Maar Omroep Zeeland is er niet alleen om complimenten uit te delen. We volgen de Zeeuwse politiek ook met een kritische blik. En deze maand bleef die steken op schriftelijke vragen van de PVV. Deze maand kwam er een rapport in het nieuws over de politie op het platteland, dat was ondertekend door álle twaalf commissarissen van de Koning. Toch wil de PVV weten of ook Han Polman zijn handtekening heeft gezet onder het rapport. In onze ogen een overbodige vraag. Dus krijgt de Partij voor de Vrijheid deze maand het stempel: 'Dat kan beter!'