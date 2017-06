Vijf mensen aangehouden voor drugshandel

De twee mannen worden verdacht van het plegen van verschillende diefstallen. (foto: Politie Zeeland)

De politie viel rond 18.15 uur het huis binnen. Vlak voor de inval had de politie al drie mensen aangehouden die waarschijnlijk drugs hadden gekocht in het huis. In het huis werden de twee bewoners aangehouden. Bij de huiszoeking die volgde heeft de politie een kleine hoeveelheid hard- en softdrugs gevonden.

De twee bewoners van het huis, een man en een vrouw, zitten nog vast. Vandaag worden zij verhoord door de politie. De drie andere verdachten - twee mannen uit het Belgische Sint Niklaas (29 en 33 jaar) en een 38-jarige vrouw uit Terneuzen, hebben een verklaring afgelegd. Hierna heeft de politie het trio vrijgelaten.