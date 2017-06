Te koop: overwoekerde Euregiotuinen

De ingang van Euregiotuinen die te koop staan (foto: Google Maps)

"In principe kan iedereen een vrij bod doen", legt Carin Simons van de gemeente Sluis uit. "Maar er zit nog een waarde op van 700.000 euro, dus we verwachten dat het bedrag die richting op zal gaan." Wie het terrein koopt, zal er wel wat werk aan hebben. "De staat van het terrein is in principe slecht. Het geraamte van het gebouw is nog in stand, maar het is overwoekerd. De glaswand aan de achterkant is kapot."

Hoe zat het ook alweer?

De Euregiotuinen is een groot project, dat in het begin van deze eeuw net buiten de bebouwde kom van Oostburg werd gebouwd. Al bij de aanleg van de Euregiotuinen dienen de problemen zich aan. De bouw loopt vertraging door slecht weer en loopt daardoor een Europese subsidie mis, waardoor de gemeente met garantie moet bijspringen. Uiteindelijk gaan de tuinen niet in het voorjaar van 2002 open - zoals de bedoeling was - maar pas op 30 september 2003. De verwachte 100.000 bezoekers worden bij lange na niet gehaald. Het publiek kan dan ook niet lang genieten van de bezoekerstuinen en bijbehorend bezoekerscentrum, in 2004 gaat het complex dicht vanwege faillissement van de eigenaar: de stichting Euregiotuinen. In de jaren daarna sneuvelen meerdere plannen en verpaupert het terrein.

In het verleden zijn er eerder onderhandelingen met geïnteresseerden geweest, maar nog niet eerder gingen de tuinen in de vrije verkoop. "In principe kan iedereen een vrij bod doen", vertelt Simons. "Er zijn nog geen concrete plannen binnengekomen, maar enkele geïnteresseerden hebben zich al gemeld."

Verkoopeisen

Eigenaar van de Euregiotuinen word je niet zomaar. Geïnteresseerden hebben tot 22 september om een plan met bod in te dienen. De gemeente maakt vervolgens uit de ingekomen plannen een selectie en kiest een voorkeursinitiatief. Daarna volgen de eerste gesprekken over verkoop en voorwaarden.

De plannen moeten aan een aantal eisen voldoen. Zo mogen er op het terrein geen (vakantie)woningen gebouwd worden, dat mag alleen onder voorwaarden. Ook activiteiten die thuishoren op een bedrijventerrein zijn niet toegestaan.