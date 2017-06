MuZEEum vindt in Ane Nauta nieuwe voorzitter

De nieuwe voorzitter van de stichting Maritiem Museum Zeeland, het bestuur van het MuZEEum in Vlissingen, is Ane Nauta. Hij volgt Siert Knigge per 1 september op.

(foto: Omroep Zeeland) Nauta stroomt door vanuit het bestuur van het MuZEEum, waar hij het afgelopen jaar deel van uit maakte. Hij werd door de andere bestuursleden voorgedragen. Huidig voorzitter Siert Knigge heeft zijn maximale termijn, van twee keer vier jaar, er op zitten.