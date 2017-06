Duizenden kruiskwallen in Veerse Meer, advies: niet zwemmen

Het negatief zwemadvies in een deel van het Veerse Meer blijft voorlopig gelden. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat er tussen de brug aan de Muidenweg en Sluis de Piet in het Veerse Meer duizenden kruiskwallen zitten. Elders in het Veerse Meer zijn kleine hoeveelheden kruiskwallen gevonden, daar mag wel gewoon gezwommen worden. Rijkswaterstaat is er nog niet achter hoe lang de kwalletjes er zullen blijven.

Grote populatie kruiskwallen in het Veerse Meer (foto: Omroep Zeeland) Het kwalletje kan jeuk en huidproblemen veroorzaken. Rijkswaterstaat gaat komende maanden monitoren hoe de populatie zich ontwikkelt. Volgens Rijkswaterstaat is er nog maar weinig onderzoek naar de kwal gedaan. Zo is niet bekend hoe lang ze leven en in welk deel van het jaar ze komen. Maatregelen nemen is lastig, omdat het om grote populaties gaat en de dieren maar klein zijn. Het blijft bij waarschuwingsborden. Ook wordt mensen aangeraden om te leren wat je moet doen nadat je bent gestoken door een kruiskwal. Bij het Veerse Meer worden waarschuwingsborden geplaatst (foto: Omroep Zeeland) Bij de kreek, ter hoogte van de Muidenweg en de Pietweg, werden vanochtend waarschuwingsborden geplaatst door de gemeente Middelburg. "Zestien waarschuwingsborden, op alle toegangswegen", vertelt Rutger Kwekkeboom van de gemeente. "We laten niets aan het toeval over." Lees ook: Extra onderzoek naar kruiskwal Veerse Meer

