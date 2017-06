Jongen (16) ernstig gewond na botsing bestelbus

Een 16-jarige wielrenner is ernstig gewond geraakt aan zijn benen na een botsing met een bestelbus. Dat gebeurde rond het middaguur in Yerseke aan de Postweg. De bestelbus reed het erf van een huis af en zag daarbij de fietser over het hoofd die op het fietspad reed. De fietser knalde daarop in de zijkant van de bestelwagen.

De traumahelikopter werd opgeroepen voor het ongeluk met de wielrenner. (foto: Anneke van den Dries) Het slachtoffer is een 16-jarige jongen uit de Belgische plaats Essen, een plaats net over de grens tussen Bergen op Zoom en Roosendaal. Na de melding werden meerdere ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. De jongen is met de traumahelikopter afgevoerd naar het Erasmus MC in Rotterdam. Daar wordt onderzocht hoe ernstig de verwondingen van de jongen zijn.