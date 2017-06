Hoogerland niet, De Nooijers wel in 15e Kustmarathon (video)

ZLM komt over precies honderd dagen met een prominententeam in de Kustmarathon. Hoogerland zou daar onderdeel van uit maken, maar haakt dus nu af. Hij zal wel meedoen aan het mountainbiken. Andere prominenten die meedoen aan de 42 kilometer lange wedstrijd zijn oud-winnaar Huub van Noorden, oud-wielrenner Michael Boogerd en Kim Reynierse die in 1992 de Olympische Marathon liep.

Hoogerland vindt het jammer dat hij niet mee kan doen. Tijdens de Tankloop op oudejaarsdag kreeg hij te maken met een spierblessure waar hij lang last van is blijven houden. Hij greep toen weer veel terug op de fiets. "Ik zou de marathon wel binnen vier uur kunnen lopen, maar ik voel me nog teveel topsporter. Als ik meedoen wil ik gewoon alles geven en hoog eindigen".

Gerard de Nooijer ziet het anders. Hij wil vooral een mooie dag hebben, en hem eindelijk eens uitlopen. "Mijn broer en ik roepen al jaren dat we hem eens willen lopen, en nu komt het er eindelijk van. Over twee jaar worden we 50. Je wil hem toch eens voor die leeftijd hebben gelopen."

De Kustmarathon is op 7 oktober en gaat traditiegetrouw van Burgh-Haamstede naar Zoutelande.