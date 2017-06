Drie mensen in ziekenhuis door kruiskwal

Kruiskwal (foto: Omroep Zeeland)

Naar aanleiding van de vondst van de kruiskwal, waarschuwen de GGD en de gemeenten Middelburg en Goes uit te kijken voor de kwal. De instanties raden af om te zwemmen tussen Sluis de Piet en de brug aan de Muidenweg en hebben waarschuwingsborden geplaatst. Varen is echter geen enkel probleem.

Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat er duizenden kruiskwallen in het Veerse Meer rondzwemmen. Ook op andere plekken in het Veerse Meer is de kruiskwal aangetroffen, maar niet in zulke grote hoeveelheden als in het gebied tussen Sluis de Piet en de brug aan de Muidenweg. Vanwege de kleinere hoeveelheden kan op die andere plekken wel gewoon gezwommen worden.

Rijkswaterstaat gaat de populatie kruiskwallen in de gaten houden en kijken hoe de populatie zich ontwikkelt. Volgens Rijkswaterstaat is er nog maar weinig bekend over de kwal. Zo is niet bekend hoe lang ze leven en in welk deel van het jaar ze naar het Veerse Meer komen.

Wie de kruiskwal aanraakt, loopt kans op jeuk, en een geprikkelde en rode huid. Bij mensen die overgevoelig zijn, kunnen de huidreacties heftiger zijn. Mensen met deze klachten moeten de huisarts raadplegen, en bij acute en allergische reacties moet zo snel mogelijk medische hulp ingeschakeld worden.

