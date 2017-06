Bouwsector in Zeeland positief over toekomst

De bouwsector in Zeeland is positief over de nabije toekomst. De omzet stijgt en het aantal orders ook. Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête van Bouwend Zeeland. Daar zijn 85 bedrijven in de provincie bij aangesloten.

Bouwplaats (archief) (foto: Omroep Zeeland) De totale omzet zit weer bijna op het niveau van voor de crisis. Bouwend Zeeland concludeert dat de bouwsector de wind in de rug houdt. De verwachtingen voor 2017 zijn voorzichtig positief. Over het algemeen worden omzetstijgingen verwacht. En dat geldt ook voor 2018.