Chav & Qube maken zich klaar voor CAS

Chav & Qube - Hoe Het Moet

Lucien van de Vrede (Chav) en Jasper van den Bovenkamp (Qube) zijn allebei afkomstig uit Middelburg. Nu studeren ze in Tilburg. De twee hebben al wel wat podiumervaring opgedaan in Zeeland en Brabant, maar dit wordt het grootste optreden tot nu toe. Chav: "Het is behoorlijk stoer. Morgen geloof ik dat pas." Qube: "We hebben ons opgegeven voor PopAanZee. Onze act was kennelijk het meest geschikt om daar te staan."

Scheldwoord

Chav is eigenlijk een Engels scheldwoord (rotkind, tokkie). "Ik heb daarvoor gekozen, juist omdat het zo in contrast staat met hoe ik ben: sociaal, netjes en beleefd." Jasper: "Qube komt van kubus, dat was op een gegeven moment m'n bijnaampje. Qubus is ook de naam van een grote producer, dus heb ik het maar veranderd in Qube."

Chav, uit de clip 'Dwalen' (foto: Chav)

Alle twee zijn ze jong begonnen met muziek maken. Qube: "Al vanaf de basisschool schrijf ik teksten. Ik luisterde veel naar Ali B. Maar m'n vader heeft ook andere muziek meegegeven, bijvoorbeeld Pink Floyd." Chav: "Ik ben begonnen met elektronische dansmuziek toen ik een jaar of 12 was. Daarna ben ik heel snel hiphop gaan luisteren. Dat raakte me, omdat je er heel veel tekst en emotie in kwijt kon."

Wereldvrede

Hun eigen teksten gaan over liefde, positiviteit en wereldvrede. Chav & Qube zien dat als het belangrijkste onderdeel. Qube: "Er is een trend waarbij tekst en inhoud verschuift naar vorm en image. Een ontwikkeling die ik niet zo tof vind."

Een toekomst in de muziek zien ze wel zitten. Qube: "Ik zit op de Rockacademie in Tilburg, dus ik ben bezig met muziek m'n toekomst te bepalen." Chav studeert mediavormgeving: "Daar hoop ik mee door te gaan, maar als ik vijf jaar kan leven van de muziek dan is dat wat ik ga doen." De twee hopen na het optreden op CAS meer volgers te krijgen op sociale media èn meer optredens. Chav: "Als we andere festivals of zalen benaderen, dan kunnen wij zeggen: wij hebben op CAS opgetreden!"