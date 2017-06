Mosselkweker Steketee trots op Zeeuws keurmerk

Start mosselseizoen

De mosselkweker is inmiddels de derde generatie die aan het roer staat van het gelijknamige familiebedrijf in Yerseke. Hij is een ervaren mosselkweker, maar toch vindt hij de start van het seizoen voor bodemmossel nog altijd spannend. "Het is altijd weer de vraag wat er gaat gebeuren. Zijn de mosselen goed en wat zijn de prijzen op de veiling?"

De start van het mosselseizoen is echt de kers op de taart." Mosselkweker Jos Steketee

Het is een drukke periode. "Maar daar leven we echt naartoe. We zijn een jaar tot twee jaar bezig met het opkweken van de mosselen. Als het mosselseizoen dan echt van start gaat is dat als het ware de kers op de taart!"

Dit zijn de eerste bodemmosselen van dit seizoen die het certificaat 'Zeker Zeeuws' hebben (foto: Omroep Zeeland)

Keurmerk

Het mosselzaad dat Jos gebruikt komt uit de Waddenzee, maar het weekdiertje groeit in de Oosterschelde op. Het levert de mosselkweker het certificaat 'Zeker Zeeuws' op. Daaraan ziet de consument meteen dat de mossel uit Zeeland komt. Meer dan veertig bedrijven hebben inmiddels het streekkeurmerk op zak. "Dat is belangrijk voor ons. We willen een transparante markt. Als een mossel echt uit Zeeland komt, dan moet de consument dat meteen kunnen zien."

En daarmee gaat de Zeeuwse mossel, de concurrentie aan met de andere Zeeuwse mossel: namelijk de mossel die het keurmerk niet draagt. Dat komt omdat die mosselen deels uit andere landen worden gehaald, in Zeeland worden verwerkt en daarom verkocht mogen worden als Zeeuwse mosselen. De mosselkweker hoopt dat uiteindelijk de oorsprong van de mossel duidelijk op elke verpakking komt te staan.

Lees ook: