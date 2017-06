Vies worden is gezond op modderdag

De jongste groepen speelden buiten met zand en water. Ze mochten modder gooien op een laken aan de muur en er was een wedstrijd wie de hoogste zandtoren kon bouwen en er werden zandtekeningen gemaakt.

International Mud Day is ontstaan in Nepal om kinderen meer over de natuur en hun omgeving te leren. In 2013 is ModderDag voor het eerst in Nederland georganiseerd. Vorig jaar deden in Nederland ruim 125.000 kinderen op 3000 locaties mee aan Modderdag

vieze handen mag op modderdag (foto: Omroep Zeeland )

Niet alleen Nederlandse kinderen, ook honderdduizenden kinderen in het buitenland zijn op 29 juni tegelijkertijd bezig met zand en water op International Mud Day. De nadruk ligt op het buiten zijn, het is wetenschappelijk bewezen dat buiten spelen in de natuur de ontwikkeling van kinderen stimuleert .