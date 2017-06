Files rond Westerscheldetunnel door ongeluk

Het verkeer door de Westerschelde in de richting van Borsele moet rekening houden met vertraging. De oorzaak is een ongeluk aan het einde van de middag waarbij vier auto's waren betrokken. Drie auto's hebben de tunnel op eigen kracht kunnen verlaten. Het vierde voertuig is geborgen.

Tolplein Westerscheldetunnel (foto: Omroep Zeeland ) Het ongeluk gebeurde nadat de oostbuis al een keer afgesloten moest worden voor een pechgeval. Toen de tunnelbuis weer open ging voor het verkeer, vond het ongeluk plaats. De auto's liepen vooral blikschade op. Na het ongeluk werd een klein uur het verkeer gedoseerd door de tunnel gelaten. Dat zorgde voor veel vertraging, op het hoogtepunt een file van 10 kilometer veroorzaakte.