Alternatief voor gedupeerde surfers Brouwerseiland

Volgens de watersporters is de plek waar Brouwerseiland is gepland een Europese hotspot voor met name surfers, door de ruimte en de windval. Door de aanleg van huizen en appartementen zal die wind wegvallen. De plek is sowieso populair bij surfers, omdat je niet alleen op de Grevelingen, maar ook op zee kan surfen, als je de Brouwersdam over gaat.

Alternatief

Een groep surfers is op verzoek van de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland om de tafel gaan zitten met projectontwikkelaar Zeelenberg, de partij achter Brouwerseiland. De projectontwikkelaar heeft de surfers aangeboden, een nieuwe surfstek te maken, verderop op de Grevelingen. Hij wil bosachtig gebied afgraven om er surfoevers van te maken. Hoewel de surfers het liefst bij de Brouwersdam willen blijven sporten, staan ze open voor dit alternatief.

Het alternatief heeft meteen kritiek gekregen van andere surfers. Verderop op de Grevelingen is het lastiger om goed te surfen. Ook zouden er niet voldoende parkeerplaatsen zijn en te weinig mogelijkheden om campers neer te zetten. Louis Beeke, tegenstanders van Brouwerseiland, schetst bovendien dat de alternatieve surflocatie in beschermd natuurgebied valt.