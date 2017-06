Kerkhove stap dichterbij hoofdtoernooi Wimbledon

Lesley Kerkhove heeft zich vandaag geplaatst voor de volgende ronde in het Wimbledon-kwalificatietoernooi in het dubbelspel. Samen met haar Wit-Russische partner Lidziya Marozava versloeg ze de Amerikaanse Kristie Ahn en Madison Brengle in drie sets.

Lesley Kerkhove (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland) Het eerste set werd op naam geschreven van Kerkhove en Marozava met 6-4. In de tweede set daarentegen gaven ze hun voorsprong weg door te verliezen met 3-6. Daarna werd de wedstrijd onderbroken door de slechte weersomstandigheden. Na de onderbreking kwamen Kerkhove en Marozava terug door hun tegenstanders te verslaan met 7-5. Als de in Zierikzee geboren tennister de volgende partij ook op haar naam schrijft, heeft ze zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van Wimbledon. Gisteren verloor Kerkhove haar partij tegen Kaia Kanepi uit Estland, waarna ze in het enkelspel was uitgeschakeld voor het hoofdtoernooi van Wimbledon.