Wordt het ja of nee voor Brouwerseiland?

De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland neemt vanavond een beslissing of Brouwerseiland in het Grevelingenmeer er mag komen of niet. Tijdens de commissievergadering twee weken geleden gaf een meerderheid van de raadsleden aan voor het plan te willen stemmen.

Brouwerseiland is een project van architect en projectontwikkelaar Matthijs Zeelenberg. Hij wil in het Grevelingenmeer eilandjes opspuiten en daar 325 villa's op zetten. Tegen zijn plan is de afgelopen tijd veel protest geweest. Van zowel natuurorganisaties als surfers die door de komst van Brouwerseiland hun surfsport verloren zien gaan. In de commissievergadering over Brouwerseiland op 12 juni werd al min of meer duidelijk dat vijf van de negen partijen voor zijn: Leefbaar Schouwen-Duiveland, SGP, VVD, ChristenUnie en CDA stemmen vanavond waarschijnlijk voor. D66, PvdA, SP en Alert! zijn tegen het plan. Als de gemeenteraad vanavond instemt met het bestemmingsplan en de bouwvergunning voor Brouwerseiland, dan hebben tegenstanders tot 29 augustus de tijd om beroep aan te tekenen. Alleen partijen die al eerder een zienswijze hebben ingediend tegen de plannen, kunnen beroep aantekenen.

