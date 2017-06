Discussie over locatie ziekenhuis start over vijf jaar opnieuw

Ziekenhuis ADRZ (foto: Omroep Zeeland)

De bestaande gebouwen van ziekenhuis ADRZ in Vlissingen en Goes zijn namelijk over vijftien jaar aan vervanging toe. Omdat het ontwikkelen van een nieuw ziekenhuis een jarenlang en tijdrovend proces is, ziet het ADRZ zich genoodzaakt snel weer nieuwe plannen te maken. Dat zei directeur Claudia Brandenburg bij de feestelijke heropening van ziekenhuis Vlissingen. Het ziekenhuis in Vlissingen is net gerenoveerd. Het is verbouwd om nog vijftien jaar mee te gaan.

Altijd discussie

Twee jaar geleden is na veel commotie uiteindelijk gekozen voor Vlissingen en niet voor Middelburg als locatie voor het ziekenhuis op Walcheren Daarvóór woedde de discussie of de hoofdvestiging van het ADRZ in Goes of Vlissingen moest komen. Ook was er nog de discussie over de vorming van één ziekenhuis in Zeeland, bijvoorbeeld bij de Westerscheldetunnel in Zuid-Beveland.

Directeur Claudia Brandenburg geeft aan dat alle opties zullen worden bekeken, ook de mogelijke opties voor nieuwbouw.

Wat voor ziekenhuis?

De vraag hoe het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis er over vijftien jaar uit gaat zien, is even zo lastig. De ziekenhuiszorg verandert snel. Zo liggen patiënten steeds korter in het ziekenhuis en zijn er minder bedden nodig. En wordt er meer specialistische zorg buiten het ziekenhuis geleverd, bijvoorbeeld in zogenoemdeanderhalvelijns centra, kleine medische klinieken dicht in de buurt.

De verwachting is dat ziekenhuiszorg in de toekomst ook steeds vaker bij mensen thuis zal worden gegeven. Tegelijk is er een enorme technologische ontwikkeling, die moeilijk te voorspellen valt.

