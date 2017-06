Menselijke fouten belangrijkste oorzaak ongevallen op water

Aanvaring 2013 Kanaal door Zuid-Beveland (foto: Omroep Zeeland )

Omroep Zeeland heeft een overzicht gemaakt waarin de details (datum, locatie, oorzaak voor zover bekend) van alle ongevallen kunnen worden teruggevonden. De recreatievaart is uit deze statistiek weggelaten.

Technische mankementen zijn weliswaar niet de belangrijkste oorzaak (slechts 9,4 procent) maar ze laten in Zeeland als enige een stijgende lijn zien. Vijf van dergelijke problemen in 2015 en negen in 2016. Het vaakst wordt motorstoring genoemd. Zonder voortstuwing is een schip stuurloos en kan een aanvaring of een stranding vaak niet meer voorkomen worden.

Communicatiefouten

Andere oorzaken van ongevallen op het Zeeuwse vaarwater zijn communicatiefouten (bijvoorbeeld het verkeerde marifoonkanaal uitluisteren) en de sterke golfslag van bv. passerende zeeschepen. Slecht weer wordt zelden genoemd.