Schouwen-Duiveland zegt ja tegen komst Brouwerseiland

De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland heeft een besluit over Brouwerseiland genomen (foto: Omroep Zeeland)

Zestien raadsleden stemden voor, zeven tegen. In de voorgaande vergaderingen gaven de partijen Leefbaar Schouwen-Duiveland (LSD), VVD, SGP en ChristenUnie en het CDA al aan dat ze voor het plan zijn. Eén raadslid van LSD stemde tegen.



De tegenpartijen Alert, SP, D66 en PvdA dienden een amendement in. Ze stelden voor dat de raad pas een besluit neemt als er duidelijkheid en zekerheid is over: een doorlaat in de Brouwersdam, compensatie voor windsurfers en ligplaatsen voor recreatievaart en er een realistische verwachting is over de economische ontwikkeling die Brouwerseiland met zich mee brengt. Het voorstel haalde het niet.

Nu instemmen met het bestemmingsplan betekent dat we niks meer te zeggen hebben over de losse eindjes. " Anita de Vos - SP

"Als we nu instemmen met het bestemmingsplan hebben we niks meer te zeggen over alle dingen die nog niet duidelijk zijn", zei Anita de Vos van de SP. "Vandaag hebben we pas antwoorden van de wethouder gekregen op vragen in de commissie van twee weken geleden. En die antwoorden roepen extra vragen op. Nog steeds zijn er losse eindjes en daarom willen we wachten."

Brouwerseiland is een project van projectontwikkelaar Matthijs Zeelenberg. Hij wil in het Grevelingenmeer 13 eilanden opspuiten en daar 325 vakantievilla's op zetten.

Genoeg gediscussieerd

De partijen die voor het plan zijn leken er vanavond snel vanaf te willen zijn. "Er is genoeg gediscussieerd", vond het CDA. "Belangrijk is werkgelegenheid", liet de VVD horen, waar na Tom Soeters van de publieke tribune 'loser' toegeroepen kreeg. Daarna greep de burgemeester in. "De projectontwikkelaar heeft de intentie om eruit te komen met de surfers. Er komt compensatie. Dat was een harde eis van ons. Wij hebben er vertrouwen in dat het goed komt", meldde de ChristenUnie.

Als Brouwerseiland er straks is, wordt volgens de surfers een groot deel van de wind tegengehouden door de bebouwing. Daarmee zijn ze bang hun surfspot kwijt te raken. De natuurorganisaties protesteren vooral vanwege de veronderstelde aantasting van de natuur en verstoring van de vogels in de buurt.

Nu de gemeenteraad heeft ingestemd met het plan, hebben tegenstanders tot 29 augustus de tijd om beroep aan te tekenen. Alleen partijen die al eerder een zienswijze hebben ingediend tegen de plannen, kunnen beroep aantekenen. De tegenstanders hebben al aangegeven, als dat niks uithaalt, naar de Raad van State te stappen.