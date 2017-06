Buurtfeestje bij verbouwd ziekenhuis Vlissingen

Het ziekenhuis gaf een rondleiding speciaal voor de buren en investeerders in het Vlissingse ziekenhuis.

De meeste reacties zijn veruit positief. "Mooi geworden, lekker ruim en licht." Ook enkele investeerders die Omroep Zeeland sprak zijn tevreden. "Ik bedoel, waar krijg je nog een rendement van vijf procent?"reageert een vrouwelijk investeerder. Om toe te voegen: "Ik ben ook gewoon blij dat we hier een ziekenhuis houden hoor."

'Vroeger was hier alles'

Dat het ADRZ in Vlissingen geen volwaardig ziekenhuis meer is, vinden sommige bezoekers wel jammer. "Vroeger gebeurde hier alles. Had je volle zalen. Maar goed, ik ben blij dat er nog iets is hier."

Na de rondleiding konden mensen nog wat drinken en eten in de binnentuin. Er was koffie, thee, wijn, bier en muziek. Later op de avond was er een feest speciaal voor de medewerkers van het ADRZ.

Omwonenden en investeerders konden wat drinken en eten na bezoek aan verbouwd ADRZ (foto: Omroep Zeeland )

Begin vorig jaar jaar begon de verbouwing van het ziekenhuis. Daarvoor was 20 miljoen euro nodig. De helft daarvan is opgehaald via crowdfunding. 650 voornamelijk Zeeuwse particulieren en zakelijke investeerders hebben geld in het ziekenhuis gestoken. Nu, na de verbouwing, is het ziekenhuis een derde kleiner. In Vlissingen draait het om zorg op afspraak. De acute en complexe zorg van het ADRZ is en blijft in Goes.

