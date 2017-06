Tegenstanders Brouwerseiland likken de wonden

Jitske van Popering, die namens de groep surfers het woord voert, liet weten: "We hadden dit verwacht, maar toch blijft het een enorme teleurstelling dat de gemeenteraad akkoord gaat met de bouw van Brouwerseiland."

De surfers zien met de komst van Brouwerseiland hun surfspot aan de Brouwersdam verdwijnen. "Elke dag die we nu kunnen surfen is meegenomen, maar of dat volgend jaar nog zo is."

Ongelofelijk

Ria Geluk, die in het verleden zelf in de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland zat, is het vertrouwen in de huidige raadsleden kwijt. "Het is ongelofelijk als er zo veel weerstand is tegen een project, er geen beweging in het politieke landschap is te krijgen", zegt ze na afloop van de raadsvergadering.

Zestien raadsleden, van Leefbaar Schouwen-Duiveland (LSD), VVD, SGP en ChristenUnie en het CDA, stemden voor Brouwerseiland. Zeven raadsleden, van Alert, SP, D66 en PvdA stemden tegen. Evenals één raadslid van LSD.

Eindelijk een besluit

Raadsleden die voor het plan hebben gestemd geven aan tevreden te zijn dat er nu eindelijk een besluit is genomen over het plan. Na jaren van discussie kan de raad van Schouwen-Duiveland wat Brouwerseiland betreft nu achterover leunen.

Andere wegen

SP-fractievoorzitter Anita de Vos verzette zich fel samen met Jos Hoeijmakers (Alert). De Vos laat weten het hier niet bij te laten: "Ik hoor een collega-raadslid zeggen dat we het mogelijk hebben gemaakt. Maar zo ver zijn we nog niet. De gemeenteraad zegt ja, maar er zijn nog andere wegen om te bewandelen."

De groep tegenstanders heeft al aangegeven zich te blijven verzetten tegen de komst van Brouwerseiland in het Grevelingenmeer. Ze gaan gezamenlijk in beroep tegen het bestemmingsplan en als dat niks uithaalt stappen ze naar de Raad van State.

De initiatiefnemers voor Brouwerseiland wilden na afloop van de vergadering nog niet reageren.

