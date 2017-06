Concert at SEA is populairder dan ooit (foto: Concert at SEA)

Vrijdag start de twaalfde editie van Concert at SEA. Twee dagen lang staat het in recordtempo uitverkochte festival op de Brouwersdam in het teken van muziek. Hoofdacts op de eerste dag zijn Tom Odell, Doe Maar en Kensington, en op zaterdag Chef'Special, Anouk, UB40, Racoon en uiteraard BLØF. Op het Umoja-podium staan onder meer Rondé, Broederliefde en Danny Vera. Op het strand staan akoestische optredens op het programma. Nieuw dit jaar is een theatercafé voor muziek en stand-up comedy.

Concert at SEA 2016

Concert at SEA werd voor het eerst georganiseerd in 2006, toen nog als ééndaags festival. In de loop der jaren is het uitgegroeid tot één van de grootste festivals van Nederland. Het festival was eind vorig jaar in recordtempo uitverkocht. De 30.000 weekendkaarten waren binnen één uur weg, een week erna gebeurde hetzelfde met de 20.000 dagkaarten.

Rondé - Naturally

Danny Vera

Bands keren regelmatig terug naar Concert at SEA. Voor Anouk is het haar tweede keer. Ze speelde ook in 2011 op de Brouwersdam, het jaar waarin de tweede dag van het festival werd afgelast wegens harde wind. Racoon maakt zich op voor zijn zesde CAS-optreden. Ook Rondé (2013), Kensington (2013, 2015), Chef'Special (2014, 2015) en Wipneus & Pim (2015, 2016) weten de weg naar de Brouwersdam. Danny Vera maakt zijn debuut op CAS.

Danny Vera - Expandable Time

Theatercafé

Nieuw dit jaar is het theatercafé. In die tent kan je terecht voor muziek en stand-up comedy. Paskal Jakobsen en Bas Kennis van BLØF verzorgen daar zaterdag een optreden als duo Jack & Daniels. Peter Slager is zaterdagmiddag te vinden op het strand. Daar speelt hij muziek van 'Slik', zijn solo-album in dialect.

Muziektalent

Zoals gebruikelijk geeft het festival ook ruimte aan muziektalent uit Zeeland. Dit jaar opent het Middelburgse rapduo Chav & Qube het vrijdagprogramma van het Umoja-podium.

CAS 4 KIDS

Het programma op het hoofdpodium start om twee uur met Cøver at SEA: BLØF speelt covers met muzikale vrienden, onder wie Isabel Provoost. Vrijdagochtend is er al CAS 4 KIDS. Zeeuwse schoolkinderen krijgen de gelegenheid om kennis te maken met muziek en festivals. De 900 scholieren hebben de toegang gewonnen door een 'vlog' te maken over duurzaamheid. Ali B. en Isabel Provoost treden voor hen op.