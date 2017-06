Zeeland wordt wakker: Brouwerseiland, nieuw ziekenhuis en Concert at SEA

De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland heeft een besluit over Brouwerseiland genomen (foto: Omroep Zeeland)

De gemeenteraad van Schouwen Duiveland heeft gisteren ja gezegd tegen Brouwerseiland. Een meerderheid stemde in met het bestemmingsplan en de bouwvergunning. Tegenstanders hebben nu nog tot 29 augustus de tijd om beroep aan te tekenen tegen het besluit van de gemeenteraad.

Buitenkant nieuwe ziekenhuis Vlissingen (foto: Omroep Zeeland )

Tijdens een receptie konden geïnteresseerden gisteravond kennismaken met het verbouwde Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Vlissingen. Door de verbouwing kan het gebouw nog zeker 15 jaar mee. Dezelfde periode dat het ziekenhuis in Goes nog mee kan. Dit betekent dat de discussie over nieuwbouw over vijf jaar weer losbarst.

PEER tijdens hun optreden op Concert at SEA (foto: Henk van de Haar)

Vanavond barst het feest weer los op de Brouwersdam. Dan begint de elfde editie Concert at Sea. Behalve bekende nationale- en internationale artiesten is er ook ruimte voor jonge bands op het festival.

Een koolmees geniet van de pindakaas tijdens zijn ontbijt (foto: Arjan Lomwel )

Weer

Er zijn wolkenvelden, af en toe breekt de zon door en het blijft vrijwel droog. Er waait een matige zuidwestelijke tot westelijke wind en het wordt vanmiddag 20 of 21 graden.