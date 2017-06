Eerste nieuwe Feyenoordshirt uitgedeeld in Zierikzee

Eerste Feyenoordfan uit Zierikzee krijgt nieuw shirt (foto: Feyenoord Rotterdam)

Via Facebook riep Feyenoord fans van de landskampioen op om het shirt op te halen in Zierikzee. Oud-Feyenoordspeler Regi Blinker wachtte bij de Noordhavenpoort op de eerste supporter die de woorden 'Take Me Home' zou schreeuwen. Hij of zij zou dan uit handen van Blinker het nieuwe shirt krijgen. Binnen een paar minuten was Beerend van der Neut op de plek waar het shirt werd uitgedeeld. "Ik woon hier, ik hoop alleen wel dat het past", lacht hij.



De delegatie van Feyenoord heeft bij de Noordhavenpoort een sticker achtergelaten. Fans kunnen daarmee op de foto om ook een Feyenoordshirt te winnen.