Erasmus MC: Zeeuwse ziekenhuizen moeten meer samenwerken

Ernst Kuipers, Erasmus MC (foto: Erasmus MC)

Meer samenwerking, meer behandelingen

De ziekenhuiszorg ontwikkelt zich snel. Er zijn steeds meer gespecialiseerde behandelingen. Dat vraagt volgens Ernst Kuipers om meer samenwerking: "Meer mogelijkheden vragen om extra kennis en extra expertise, en om meer investeringen in apparatuur. Dat lukt alleen als je samenwerkt. Ook in Zeeland."

Dat ZorgSaam complexe patiënten doorstuurt naar België en dat het ADRZ die doorstuurt naar Rotterdam, hoeft de Zeeuwse samenwerking volgens hem niet te belemmeren. De iets minder ingewikkelde patiënten kunnen goed in Zeeland worden geopereerd, maar dan moeten die faciliteiten er wel zijn. Alleen door samenwerking is dat te organiseren.

Er moet verder worden ingezet op samenwerking. Het zou echt een verloren kans zijn."" Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter Erasmus MC

Ziekenhuis ADRZ (foto: Omroep Zeeland)

Nog steeds geen verregaande samenwerking

De gesprekken over samenwerking tussen het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Goes en Ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen lopen moeizaam. Ook onder druk van de Commissie Toekomstige Zorg en zorgverzekeraar CZ is niet de gewenste verregaande samenwerking gekomen.

De twee Zeeuwse ziekenhuizen hebben vorig jaar wel afgesproken om de zorg voor borstkankerpatiënten gezamenlijk te organiseren. Ook wordt er samengewerkt tussen ZorgSaam, ADRZ en het ZRTI in de zorg voor kankerpatiënten. En er zijn afspraken voor de behandeling van acute hartpatiënten door het dottercentrum in ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen.

De provincie uit

Afspraken over specialistische behandelingen voor kleine groepen patiënten zijn niet gemaakt. Bijvoorbeeld over de behandeling van blaaskanker of het verwijderen van de maag bij maagkanker. Als daarop niet wordt samengewerkt, moeten patiënten daarvoor de provincie uit.

Lees ook: