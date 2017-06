Vogels gedijen goed in Oosterschelde

Visdiefje gedijt goed in natuurgebieden bij de Oosterschelde (foto: Natuurmonumenten)

Natuurmonumenten legde de schelpenstroken vorig jaar aan als broedlocatie voor kustvogels. Dat kon dankzij een subsidieregeling van de Provincie Zeeland. In de natuurgebieden op Schouwen-Duiveland en het Veerse Meer werden lege kokkelschelpen gelegd op de broedlocaties, daarmee werd ingezet op het aantrekken van kustvogels als de noordse stern, de dwergstern, het visdiefje, de kluut en plevieren.

Visdiefjes en dwergsterns

De maatregelen hebben het meeste effect in natuurgebied Kwistenburg in het Veerse Meer. Op die plek werden 28 nesten van visdiefjes en vier nesten van dwergsterns geteld. Vooral de broedplekken van die laatstgenoemde vogels is bijzonder. Daar zijn er niet zo veel meer van in Nederland.

De kleine mantelmeeuw en de zilvermeeuw hebben zich gevestigd in het natuurgebied bij Prommelsluis en bij Bootspolder zijn bergeenden en scholeksters gesignaleerd.

De kleine mantelmeeuw heeft zich gevestigd op Schouwen-Duiveland (foto: Ben Biondina)

Kokkelschelpen

Boswachter André Hannewijk is blij met de resultaten. "Met de aanleg van nieuwe broedlocaties rond de Oosterschelde geven we kustbroedvogels weer een thuis." Er is bewust gekozen om de natuurgebieden te bestrooien met lege kokkelschelpen. "Tussen de schelpen vinden vogels een prima plekje om een nest te maken."