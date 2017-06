Weerrecord: Nog nooit zo'n warme juni gemeten

(foto: Omroep Zeeland)

In Vlissingen was het gemiddeld iets minder warm dan in Westdorpe: 18,6 graden, Dat is 0,4 graden warmer dan in 2003. Volgens Broeke is het opmerkelijk dat het in Westdorpe warmer was dan in Vlissingen omdat de nachten in Oost-Zeeuws-Vlaanderen kouder zijn dan op Walcheren. "Maar overdag is het daar een stuk warmer", aldus Broeke.

Zomerse dagen

Het verschil is ook goed terug te zien in het aantal zomerse dagen. Dat zijn dagen waarop de maximumtemperatuur boven de 25 graden ligt. Domburg had in juni vijf zomerse dagen. In Vlissingen steeg het kwik negen keer boven de 25 graden, in Westdorpe maar liefst dertien keer.

Dat het afgelopen maand een halve graad warmer was dan bij het vorige record, noemt Broeke een grote sprong. Meestal worden records met één of twee tienden verbroken. "Maar de laatste jaren zien we wel vaker sprongen van soms een graad per keer", voegt Broeke toe. De normale gemiddelde temperatuur in juni is in Vlissingen 15,6 graden. In Westdorpe is het gemiddeld 15,5 graden in juni.

Ook landelijk is het temperatuurrecord verbroken. In De Bilt was het afgelopen maand 18,1 graden. Dat is een tiende hoger dan het vorige record uit 1976.