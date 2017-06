Kerkhove niet op Challenger Zeeland

Lesley Kerkhove (foto: Omroep Zeeland)

De afmelding van Kerkhove voor Challenger Zeeland is een tegenvaller voor de organisatie in Middelburg. "Natuurlijk vinden we het jammer", zegt organisator Sander van Buren. "Het is zonde voor ons toernooi, maar mooi voor haar. Kijk wij verliezen ons paradepaardje, maar wij zijn er ook om tennissers verder te helpen en als Kerkhove dan het hoofdtoernooi in Londen kan halen is dat alleen maar mooi."



Challenger Zeeland begint dit weekend. De finales zijn op zondag 9 juli.