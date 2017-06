Daverende havenruzie rond uitbreiding offshorebedrijf

(foto: Omroep Zeeland)

45 miljoen

DOC - Dutch Offshore Contractors - wil zijn terrein aan de Westerhavenweg in Vlissingen behoorlijk uitbreiden. Het bedrijf zegt in de mail daarover al lang in onderhandeling te zijn met Zeeland Seaports (ZSP). Er zouden ook duidelijke afspraken met ZSP gemaakt zijn. Maar nu blijkt de grond plotseling door Zeeland Seaports te zijn gereserveerd voor de eventuele komst van de Deense windmolenbouwer DONG Energy. Die bouwt één van de nieuwe windmolenparken voor de kust van Walcheren.

Doordat DOC nu niet kan uitbreiden, loopt het bedrijf een project mis van 45 miljoen euro. Dat is een optelsom van jarenlange voorbereidingen, het geld dat derden wilden investeren in het nieuwe terrein en het mislopen van omzet in de toekomst. De mail is geschreven door de directie van DOC.

DOC spuwt in de mail aan Zeeland Seaports vuur, omdat de havenbeheerder na lange onderhandelingen met DOC over het terrein aan de Westerhavenweg nu zomaar opeens voor DONG kiest. "U heeft niet kunnen uitleggen waarom er voor DONG is gekozen", schrijft de directie.

DOC wil geen commentaar geven op de mail, die nu in handen is van Omroep Zeeland. Het bedrijf wil ook niet zeggen of ze een schadeclaim indient bij Zeeland Seaports. Ook Zeeland Seaports wil niet reageren op de mail.

(foto: OZ)

Onprofessioneel

In de mail spreekt DOC van onprofessioneel gedrag van Zeeland Seaports. De pijlen richten zich vooral op één van de ZSP-directeuren. Die zou de directie van DOC hebben geschoffeerd, toen het bedrijf uitleg eiste en zijn ongenoegen wilde tonen over het mislopen van een project van 45 miljoen euro. "U hebt (...) gekleineerd met opmerkingen n.a.v. (.....) vraag waar het besluit dan op is gebaseerd, zoals "get over it", "welcome to the real life", "grow up"."

Daarnaast beweert DOC dat gevoelige bedrijfsinformatie door medewerkers van Zeeland Seaports aan andere bedrijven is doorgespeeld. Die informatie had DOC aan Zeeland Seaports gegeven, om de uitbreiding van haar eigen terrein te onderbouwen. "Het gegeven dat bedrijfsplannen van DOC, welke in alle vertrouwen door DOC aan ZSP zijn gegeven, via een omweg bij (....) terug zijn gekomen (...), is onthutsend."

DONG gaat 22 kilometer uit de kust van Walcheren een windmolenpark op zee bouwen. Rotterdam en Vlissingen zijn beiden kandidaat om een thuisbasis van DONG voor dit project binnen te halen. Vanaf die basis vaart personeel onder meer met bootjes van en naar het windmolenpark voor onder meer onderhoud en reparatie, wat goed zou zijn voor tientallen arbeidsplaatsen.