Industrieel Museum krijgt snoepjeswikkelmachine

Miljoenen wijn-, salmiak, en zuurballen voorzag de snoepjeswikkelmachine van Napoleon in Breskens van een plasticje. En binnenkort is de machine te zien in het Industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent.

De nieuwe aanwist van het Industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent: een snoepjeswikkelmachine (foto: Industrieel Museum Zeeland) 300 per minuut Driehonderd snoepjes per minuut kon het apparaat van een omhulsel voorzien. Dat lijkt heel veel maar tegenwoordig halen modernere machines zo'n tweeduizend zuurtjes in dezelfde tijd. De snoepjeswikkelmachine komt te staan in de zone waar meerdere machines staan die met voedingsmiddelen te maken hebben. In het museum zal het apparaat niet meer gebruikt worden om snoepjes te wikkelen, maar er wordt getoond welke mechanische bewegingen nodig waren om de snoepjes te verpakken. Op donderdag 6 juli wordt de machine onthuld.