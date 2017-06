BAM mag nieuwe sluis Terneuzen bouwen

BAM mag samen met drie Belgische aannemers de nieuwe sluis in Terneuzen bouwen. De drie bedrijven vormen samen het consortium Sassevaart. Volgens de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie had Sassevaart de beste inschrijving op basis van prijs en kwaliteit. Ook de Vlaamse regering is het eens met de gunning aan Sassevaart. In totaal wilden drie consortia de sluis bouwen.

Het consortium Sassevaart mag de nieuwe sluis van Terneuzen gaan bouwen (foto: Omroep Zeeland) Met de bouw van de nieuwe sluis is een bedrag van ruim 750 miljoen euro gemoeid. De plannen van bedrijven die de sluizen wilden bouwen, moesten aan 2818 eisen voldoen. In het consortium Sassevaart zitten naast BAM de bedrijven DEME Infra Marine Contractors B.V., Dredging International N.V. en Algemene Aannemingen Van Laere N.V. Dat de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie en de Vlaamse regering het eens zijn met de gunning van de bouw aan Sassevaart, betekent niet direct dat het consortium ook definitief de sluis mag gaan bouwen. De komende tijd mogen de twee andere inschrijvers bezwaar maken tegen de gunning aan Sassevaart. De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie verwacht dat de eventuele bezwaarprocedures op 25 augustus 2017 zijn afgerond. Bouwbedrijf BAM bouwt op dit moment ook mee aan een nieuwe Zeesluis in IJmuiden. Dat doet het bedrijf in samenwerking met onder meer VolkerWessels. Lees ook: Wie van de drie gaat de nieuwe sluis bij Terneuzen bouwen?

